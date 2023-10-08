​​​​​​​الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تجدد العهد

أدلت الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، اليوم، ببيان في السنوية الـ4 لاحتلال منطقتي سري كانيه وكري سبي من قبل دولة الاحتلال التركي، قرئ من قبل نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، نارين زادة، في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بحضور أعضاء وإدارة مؤسسات الإدارة الذاتية.

أكد البيان "أننا في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في الذكرى الرابعة للاحتلال التركي لسري كانيه وكري سبي نؤكد على نضالنا المستمر على جميع الصعد لتحرير مناطقنا المحتلة من قبل إرهاب دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن ممارساتهم وأفعالهم الإجرامية والتي ترتقي معظمها إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف البيان إن هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطقنا واستهدافها المنشآت الحيوية في المنطقة على وجه الخصوص، لها تبعات سلبية على الوضع المعيشي العام والإنساني وهي سلوك عدواني يرتقي إلى جرائم حرب وضد الإنسانية، وذلك على مرأى القوى الدولية التي لا تحرك ساكناً خدمة لتركيا لاستكمال سياستها الاحتلالية.

شدد البيان على مواصلة النضال لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء، والعمل على تحرير المناطق المحتلة بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.

(ج م/د)

ANHA