​​​​​​​الإدارة الذاتية عن هجومي شنكال وزركان: يتشاركان الهدف نفسه في الإبادة   

وأصدرت الإدارة الذاتية، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

وجاء في نص البيان:

"تستمر الدولة التركية بمشروعها في المنطقة والتي تريد من خلاله إحياء دورها العثماني البائد، فتتحدى كل الأعراف والمواثيق الدولية وتنفذ هجماتها في المنطقة دون أي اعتبار لذلك. حيث إن ما حدث ويحدث في شنكال هو تتمة لما لم يستطع داعش بدعم تركيا تنفيذه، وهو تحويل المنطقة إلى منطقة تتحكم بها تركيا؛ كذلك تريد تركيا إيصال رسائلها الخاصة وهي عدم احترام سيادة العراق حتى.

هذه الممارسات هي تحدٍ واضح لإرادة الإيزيديين الذين تحدوا الظروف والمخططات العدوانية وسعوا لبناء إدارتهم الذاتية وقواتهم للحماية الذاتية.

أيضاً ما يحدث في مناطق تل تمر وريفها غير منفصل عما يحصل في أي منطقة أخرى تعتدي عليها تركيا، حيث كل المناطق التي تحتلها تركيا وتهاجمها تتشارك في ذات الهدف من قبلها، وهو الإبادة وأيضاً منع أي تطور لإرادة المنطقة ومكوناتها.

نندد وبشدة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالممارسات العدوانية التي تقوم بها تركيا وعملاؤها، ونتوجه أيضاً بالنداء لأهلنا في شنكال بضرورة الالتفاف حول مشروع البناء الذاتي، كما نؤكد أن دولة العراق عليها وضع الحد لهذه الممارسات العدوانية التي تفعلها تركيا وتخترق سيادة العراق عبرها، ذات النداء نتوجه به إلى روسيا والتحالف الدولي والمجتمع الدولي برمته حول التصعيد التركي واستهدافه للمناطق الآهلة بالمدنيين في تل تمر وريفها للحد من هذه الأفعال العدوانية التي لا تراعي فيها تركيا أية اعتبارات".

(س ر)

ANHA