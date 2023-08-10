​​​​​​​الإدارة الذاتية الديمقراطية تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، اليوم، بياناً على الرأي العام، أدانت فيه استمرار الهجمات التركية العدائية على مناطق شمال وشرق سوريا، وهجومها الأخير على ريف ناحية عين عيسى أمس الأربعاء، والذي أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في قرية الشركة.

وجاء في نص البيان أنّ: "الدولة التركية تستمر بسياستها العدائية والانتهاكات بحق شعب شمال وشرق سوريا وممارسة السياسة التجريفية والتغيير الديمغرافي، إضافة لارتكاب جرائم ترتقي معظمها إلى مصاف جرائم حرب وضد الإنسانية، حيث ينتهك الاحتلال التركي القوانين الدولية بارتكابه عدة مجازر بحق سكان المنطقة وسط صمت دولي."

وأكد البيان: "الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في سوريا عامة وفي شمال وشرق سوريا خاصة، غير مقبولة ولا إنسانية، وعلى الأطراف الدولية القيام بمسؤولياتها وواجباتها السياسية والأخلاقية والإنسانية باتجاه شعب المنطقة، وإنهاء الاحتلال التركي في سوريا للتمكن من عودة الأمن والاستقرار للمنطقة".

(ف)