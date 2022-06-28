​​​​​​​الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين تنصب خيمة عزاء للشهيد فرهاد شبلي

توافد مهجرو عفرين وأهالي الشهباء، وأعضاء المؤسسات المدنية، وممثلو الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر إلى خيمة العزاء التي نصبها المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين في مخيم برخدان بناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، وذلك لتقديم واجب العزاء باستشهاد المناضل فرهاد شبلي، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت بعدها كلمات عدة، أولها كلمة الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين، عارف شيخو، بدأها بتقديم التعازي، وأكمل بالحديث عن دور المناضل فرهاد شبلي الطليعي في تأسيس الإدارة الذاتية في عفرين.

وتابع شيخو "ما حققته الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين من مكتسبات، كانت من ثمار الكد الّذي قدّمه المناضل فرهاد شبلي أثناء نضاله في المنطقة، حيث اتخذ دوراً ريادياً في مراحل تأسيس الإدارة في عفرين والعديد من المناطق الأخرى في شمال وشرق سوريا".

وأضاف شيخو "قضيت مع المناضل فرهاد سنوات من النضال والكد في عفرين في مراحل تأسيس المجالس والإدارات، تتوالى صور تلك اللحظات في مخيلتي الآن، أتمنى لو تعود".

وأنهى شيخو حديثه، بتجديد العهد بالسير على خطا الشهداء حتّى تحقيق مرادهم.

باسم مجلس ناحية تل رفعت، ألقت الإدارية رجاء حسين كلمة قالت فيها "إننا نجتمع اليوم في خيمة الشرف والعزّة والكرامة للشهيد فرهاد شبلي أحد الكوادر الطليعية لثورة روج آفا وأحد مؤسسي الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وأضافت رجاء حسين "نعزي عائلة الشهيد وذويه ونعاهد الشهيد وجميع الشهداء بأننا سائرون على دربهم وسوف ننتقم لدمائهم الطاهرة حتّى تحرير كامل الشمال السوري من المحتل التركي ومرتزقته".

بدورها، ألقت الرئيسة المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين هيفين رشيد، كلمة أشادت فيها بالدور الطليعي للمناضل فرهاد شبلي في وضع اللبنة الأساسية لتأسيس الإدارة من عفرين وإلى ديرك، وذلك من خلال عمله على قدم وساق مع الأهالي منذ انطلاق ثورة روج آفا. وقالت "جاء هذا ضمن خدمته للقضية الكردية وسعيه لتحرير شعبه من الظلم".

وأكّدت هيفين "تركَ الرفيق فرهاد بصمة له في تاريخ ثورتنا، واستشهاده سيكون دافعنا لبذل جهد أكبر على درب النضال لنكون الجواب للتضحيات المبذولة في سبيل تحقيق الحرية".

هذا، وتعالت في الخيمة الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم.

(ع ك/سـ)

ANHA