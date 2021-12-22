​​​​​​​الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال تندد بالهجمات التركية على زركان وتل تمر

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة عنه.

وقالت الإدارة في مستهل بيانها إن دولة الاحتلال التركي هاجمت يوم أمس ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمدينة الحسكة في روج آفا، وأسفر القصف العنيف عن استشهاد المواطنين ملكة أحمد العيد، فصلة العيد، صالح حميد ومحمد خير عليان من قرية ربيعات والأسدية التابعتين لناحية زركان. كما أسفرت عن إصابة سبعة مواطنين. ولا تزال الهجمات التي بدأت يوم أمس مستمرة إلى اليوم. وتحاول مجموعات المرتزقة التابعة للدولة التركية المحتلة احتلال قرى تل تمر.

وأضاف البيان قائلاً: "نعلم جيداً أن عداء الدولة التركية المحتلة لروج آفا ليس جديداً. فقد أرادت خنق ثورة روج آفا وكسر إرادة شعوبها على يد داعش عام 2014، ولكن أمام هذه الهجمات ظهرت في جميع أنحاء روج آفاي كردستان، وخاصة كوباني مقاومة تاريخية أدت إلى هزيمة مرتزقة داعش".

وأكد البيان أن "دولة الاحتلال التركي تريد كسر إرادة الشعوب من أجل تحقيق مصالحها. وذلك لأنه عندما تكون هناك إرادة يكون هناك تنظيم أيضاً، وعندما يكون هناك تنظيم تتطور المقاومة والحماية الجوهرية، وبسبب هذه الحقيقة تستهدف دولة الاحتلال التركي عن قصد المناطق التي تتبنى الحياة الحرة على أساس الإدارة الذاتية".

وأشارت الإدارة الذاتية في شنكال في بيانها إلى أن "الهجمات تستمر بلا انقطاع منذ فترة طويلة بدءاً من روج آفا وامتداداً إلى شنكال. وأمام هذه الهجمات الوحشية يستمر صمت الدول الإقليمية والعالمية أيضاً. ويؤدي هذا الصمت إلى تشجيع الدولة التركية واستمرارها بهجماتها. فالهجمات تطال القرى والمدن والمدنيين ولكن الأوساط التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان لا تتخذ أي موقف حيالها".

مضيفة "نحن في الإدارة الذاتية في شنكال، نندد بهجمات الدولة التركية على روج آفا، كما ندعو القوى المعنية إلى عدم التزام الصمت حيال هذه الهجمات وتأدية مسؤولياتهم. يجب أن تتوقف القوى الدولية عن التواطؤ مع الدولة التركية المحتلة، فمن غير الممكن أن تواصل الدولة التركية شن الهجمات الوحشية بدون دعمهم".

واختتمت الإدارة الذاتية في شنكال بيانها بالقول: "نتقدم بالعزاء إلى أسر الأشخاص الذين استشهدوا في زركان ونتمنى الشفاء للجرحى، ونقول إن مقاومة شنكال وروج آفا ستنتصر مهما يحدث، وسنحمي الإدارة الذاتية في شنكال وروج آفا مهما كان الثمن غالياً".

(ر)

ANHA