​​​​​​​الإدارة المدنية لمنبج: اعتداءات تركيا ومرتزقتها هدفها زعزعة الأمن والاستقرار

أدلت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، بمشاركة شيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الأحزاب السياسية، اليوم ببيان إلى الرأي العام، حيال ما تتعرض له منبج من هجمات.

وقرئ البيان من قبل منسق المجالس في منبج وريفها، عبد الباسط الشويخ، أمام مبنى الإدارة وسط المدينة.

وقال البيان: "تعودنا مع بزوغ كل فجر جديد على عمل إجرامي تقوم به الفصائل المسلحة والنظام التركي الداعم لها يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وكافة الأعمال الإنسانية".

وتابع البيان: "منذ يومين ونحن نشهد اعتداءات على مواطني وسكان مناطقنا الآمنة وتهدف إلى القتل والتشريد وزعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، وهذه الهجمات جاءت تزامناً مع احتفالات العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام، ونذكر أن قائدنا عبد الله أوجلان كان وما يزال يدعو للسلام ويحث كل شعوب العالم على تحقيقه".

وأضاف البيان: "نحن نعلن وقوفنا صفاً واحداً في وجه كل اعتداء تقوم به العصابات المسلحة ومن خلفها النظام التركي الفاشي ونناشد كافة القوى الداعمة للسلام من دول كبرى ومنظمات إنسانية تعمل في هذا المجال لتقديم الدعم والمساندة للوقوف في وجه هذه الأعمال الإجرامية ونحمّل كافة الدول ذات النفوذ في مناطقنا مسؤوليتها اتجاه تلك الاعتداءات".

وفي الختام عاهد البيان: "نعاهد شهداءنا بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر وتحرير كافة مناطقنا المحتلة وليشهد العام بأسره بأننا شعب واحد مؤمن بقضيته ومستعد للدفاع عنها حتى النصر او الشهادة".

وتتعرض منذ يوم أمس أرياف مدينة منبج لهجوم بري وقصف مدفعي، لا يزال مستمراً إلى لحظة إعداد الخبر، وأدى القصف يوم أمس لاستشهاد 4 أطفال وإصابة مواطنين اثنين.

(م ش/د)

ANHA