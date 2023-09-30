​​​​​​​الإدارة المدنية لدير الزور تدعو (المغرر بهم) إلى تسوية أوضاعهم

أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور بياناً بصدد القرار الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس، القاضي بتسوية أوضاع المسلحين الذين تورطوا في ما شهدته دير الزور مؤخراً.

وجاء في البيان:

"مرة أخرى تؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنها الضامن للأمن والاستقرار والساعي دائماً من أجل هذه الغاية، وطالما كانت سبّاقة لكل ما من شأنه مد جسور الثقة والاحتضان لكل أبنائها وما بيانها، بخصوص تسوية أوضاع من غُرّر بهم وحملوا السلاح في الأحداث الأخيرة إلا دليل قاطع أنها من الشعب وللشعب".

وثمنّت الإدارة المدنية لدير الزور موقف قوات سوريا الديمقراطية، ودعت كل من تشملهم هذه التسوية للعودة إلى مناطقهم، وممارسة دورهم الإيجابي في بناء مناطقهم والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل آمن مستقر لأبنائهم، وعدم الانجرار وراء "الخطابات التحريضية التي تطلقها وتروّج لها الدوائر المعادية لأمن واستقرار مناطقنا".

(ك)