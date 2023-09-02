​​​​​​​الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور: جهات خارجية تحدث الفوضى وتقوم بالتخريب الممنهج

أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور بياناً إلى الرأي العام، اليوم، بخصوص الوضع في دير الزور، جاء في نصه:

"مرة أخرى تظهر الأحداث بما لا يدع مجالاً للشك، كذب وزيف الادِّعاءات التي تُساق لتبرير حالة الفوضى التي ترافقت مع قيام قواتنا بعملياتها لتمكين الأمن والاستقرار، حيث قامت مجموعات دخيلة على المنطقة بالاعتداء على الممتلكات العامة بالحرق والتخريب والنهب، كما حدث في محطة مياه ذيبان والنقاط الخدمية والبلديات ونوعية الأسلحة ومصادر صنعها التي تثبت وبالدليل القاطع تورط جهات خارجية، وفي مقدمتها النظام الحاكم في إيران عبر إدخال مجموعات لتحقيق مصالحها السياسية عبر تجنيد هذه المجموعات لإحداث الفوضى والقيام بالتخريب الممنهج.

وعليه نهيب بأهلنا ونطالبهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها كونها ملك للشعب جاءت بتضحيات أبنائه، وإنّنا في الوقت الذي ندعم جهود قواتنا بمهامها الوطنية، نطالب التحالف الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ما يحدث، والذي قد يؤدي إلى إعاقة جهود قواتنا في محاربة الإرهاب وتوفير مناخات خصبة لعودة التيارات الراديكالية، ما سيؤثر على أمن وسلام المنطقة والدول المجاورة".

(ل م)