​​​​​​​الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة تدين الهجمات على عفرين

ألقت الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، استنكرت فيه الصمت الدولي جراء جرائم القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة، مطالبة إياه بطرد المحتل التركي منها.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، مظلوم عمر.

وجاء في مستهل البيان: "لقد بدأ الهجوم التركي الهمجي على مدينة عفرين في تاريخ 20/1/2018صباحاً، وجميعنا شاهدنا مدى العنف العسكري الذي استخدمه ضد المدينة وشعبها الأعزل، وبهذا الهجوم صب جام حقده وكرهه على مدينة عفرين".

مضيفاً "استمر هذا الهجوم العسكري بكل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً التي تم استخدامها بحق الأهالي والمدنيين ما يقارب الـ 58 يوماً من المقاومة من قبل الأهالي ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب".

البيان شدد على أن أهالي عفرين "سيعودون إلى بيوتهم وحقولهم، عاجلاً أو آجلاً، وسيطرد المحتل ومرتزقته، وهذا وعد".

وأدان الصمت الدولي جراء "الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ضد المدنيين العزّل في مدينة عفرين من تهجير وقتل وتغيير ديمغرافي ممنهج".

ليطالب البيان في ختامه "المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الاحتلال التركي الهمجي ومرتزقته والخروج من المدينة ليعود أهلها إلى مدينتهم وأراضيهم".

ويصادف اليوم (20 كانون الثاني) الذكرى السنوية الرابعة لبدء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة عفرين، عام 2018، إذ استخدمت في هجومها هذا أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية، ناهيك عن استخدام 72 طائرة حربية.

(س ك/ س ر)

ANHA