​​​​​​​الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج تستنكر قصف الاحتلال التركي للقرى الآهلة بالسكان

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، محمد خير شيخو، لوكالتنا "عاش أهلنا، يوم أمس، على أصوات القذائف التي انهمرت كالمطر على مناطق ريف منبج الشمالي والغربي، حيث سقط ما يقارب 100 قذيفة مدفعية على القرى الآمنة على الشريط الحدودي".

وأضاف محمد خير شيخو "هذه القذائف سقطت على القرى الآهلة بالسكان والمستقرة، أهل هذه القرى لا يشكلون أي تهديد على أمن واستقرار الدولة التركية".

وبدأ الاحتلال التركي ومرتزقته، يوم أمس، بقصف قرى منبج الشمالية والغربية المحاذية لخطوط التّماس مع الاحتلال التركي، منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء، وذلك ردًّا على فشل محاولة تسلل قامت بها المجموعات المرتزقة، لكن مجلس منبج العسكري أفشلها وأوقع 5 قتلى في صفوف المرتزقة، بحسب بيان من المركز الإعلامي للمجلس.

واضطر بعض المدنيين من سكان القرى التي تعرضت للقصف إلى الخروج من منازلهم، والابتعاد حتى يهدأ القصف ليتسنى لهم العودة، خوفًا على حياة الأطفال.

ويرى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج أن "هذه الاعتداءات هي سلسلة اعتداءات وحشية مستمرة من الجانب التركي ومرتزقته والتي يقف العالم مكتوف اليد أمامها، في حين يتم استهداف المدنيين في بيوتهم وعلى أرضهم".

وأكد محمد خير شيخو في نهاية حديثه أنهم لم يعتدوا يومًا من الأيام على جيرانهم، وهم دائمًا يراعون حسن الجوار لكن المجاورين هم من يهاجمون مناطقهم.

(كروب/ج)

ANHA