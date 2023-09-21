​​​​​​​الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور تبدأ مشاريع خدمية في الريف الشرقي

في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، واستجابة لمطالب أهالي حي البطران، باشرت بلدية الشعب في بلدة البصيرة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومد أخرى في الحي، والتخطيط لمشاريع مهمة وضخمة في البلدة خلال الفترة المقبلة.

حيث بدأت بلدية الشعب في بلدة البصيرة، بالتنسيق مع الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور، تنفيذ أعمال في شبكات الصرف الصحي بطول 560 متراً، بقطر 40 سم، في حي البطران بريف دير الزور الشرقي.

وتخدم الشبكة 3000 نسمة من أهالي حي البطران، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 25 يوماً، حسب ما أفادت بلدية الشعب في البصيرة.

وخلال لقاء لوكالتنا، كشف رئيس قسم الشؤون الفنية في بلدية الشعب في بلدة البصيرة، سلمان عبداوي، عن مخططات ومشاريع البلدية في الفترة المقبلة، وقال: "بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في حي البطران، لدينا مشاريع صرف صحي أخرى في قرية البريهة التابعة لبلدة البصيرة".

وأضاف: "سنعمل على بناء مراقد لمياه الشرب في محطة ضمان ومحطة حريزة، ومحطة مياه شرب التوامية، التابعة لبلدة البصيرة".

وأكمل العبدواي: "سنطلق 3 مشاريع صرف صحي في قرية ضمان التابعة لبلدة البصيرة، بالإضافة إلى تأهيل محطة مياه وإنشاء خزان تصفية في قرية ضمان وبناء سور ومرقد لمحطة حريزة في بلدة البصيرة".

(ك ج/خ)

ANHA