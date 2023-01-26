​​​​​​​الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة تصدر بياناً بمناسبة الذكرى الـ 8 لانتصار كوباني

وتجمع أعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من حركة الشبيبة الثورية في الطبقة، أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية للإدلاء ببيان الى للرأي العام.

واعتبر البيان الذي قرأه الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منطقة الطبقة مظلوم عمر ذكرى انتصار كوباني "نقطة البداية للقضاء على داعش مكانياً بعد تمددها المتسارع على مساحات واسعة من سورية والعراق بدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي التي حاولت بشتى الوسائل احتلال كوباني لتضمن سيطرة داعش على كامل حدودها مع سورية والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية في كوباني التي تأسست قبلها بعام واحد".

وأكد البيان "إن مقاومة كوباني كانت الشعلة التي أضاءت درب المقاومة لتحرير باقي الأراضي السورية من رجس داعش تباعاً، بدءاً من منبج فالطبقة والرقة ودفنت حلم تركيا في الباغوز آخر معاقل ربيبتها داعش".

وأشار البيان "تركيا هي الراعية الأولى للإرهاب والمصدر الأول له، ففي كل عام تقض ذكرى تحرير كوباني مضجع الدولة التركية فلا تكون ردة فعلها إلا بارتكاب المجازر أو احتلال مدينة او خلق الفوضى والفتن في مناطق الإدارة الذاتية".

ولفت البيان إلى التهديدات والهجمات المتكررة للدولة التركية المحتلة على شمال وشرق سوريا "ها هي تركيا اليوم في الذكرى الثامنة تلوح وتهدد باحتلال كوباني وإعادة إحياء داعش التي كانت تعول عليها تركيا لتنفيذ أجنداتها في سورية والعالم أجمع".

وأكد البيان "مهما فعلت دولة الاحتلال التركي عبر محاولاتها لضرب مشروع الإدارة الذاتية ومهما استخدمت من الوسائل ومهما جيشت من المرتزقة ستذهب أدراج الرياح وستصطدم بجدار مقاومة قوات سورية الديمقراطية وبهمة أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم الذين لن يرضوا بالعودة خطوة للوراء ولو على دمائهم".

واختتم البيان في الوقت الحالي قواتنا مرابطة على ثغور العدو والنصر للقوات التي تخوض حالياً حملة الانتقام لشهداء الرقة من كل من سولت له نفسه العبث بأمن المنطقة وزعزعة استقرارها".

(س ك/خ)

ANHA