​​​​​​​الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية تكشف خططها للعام 2022

وعقدت الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي، في قاعة المجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وناقش الاجتماع أعمال ونشاطات الإدارة والمعوقات والمشاكل التي واجهتها خلال عام ٢٠٢١، فيما خرج الاجتماع أيضاً بجملة من الخطط لتطوير أعمال الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية خلال العام 2022.

والخطط هي:

- العمل على تفعيل محطات أرصاد جوية.

- تفعيل مخبر خاص للبحوث العلمية الزراعية في مقاطعة قامشلو.

- إجراء دورات تدريبية خاصة لأقسام وقاية النبات، والثروة الحيوانية، والموارد المائية، والإنتاج النباتي.

- صيانة السدود والأقنية.

- زراعة مليون شجرة في مقاطعتي قامشلو والحسكة؛ بهدف الحفاظ على البيئة وزيادة مساحة البقعة الخضراء.

- الاستمرار بتأمين اللقاحات للثروة الحيوانية.

- تفعيل المزيد من الوحدات الإرشادية في نواحي مقاطعتي قامشلو والحسكة.

- فصل الزراعة عن الاقتصاد.

(س ر)

ANHA