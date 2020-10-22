​​​​​​​الإدارة العامة للبيئة تنهي مشروع إنارة شوارع رئيسية في مدينة كوباني

وفي سياق العمل على إنارة المدينة وتحسين مظهرها، أنهت الإدارة العامة للبيئة العمل على إنارة 6 من أكبر الشوارع الرئيسية في مدينة كوباني وذلك بعد أسابيع من العمل.

والشوارع التي أنهت الإدارة العامة للبيئة إنارتها هي "شارع الشريط الأخضر، شارع المحطة، طريق حلب، شارع 24 وساحة المرأة الحرة، وشارع 48".

وقال الرئيس المشترك للإدارة العامة للبيئة سمير علي لوكالتنا إن "البداية كانت من مشروع إنارة شارع الشريط الأخضر والذي أضيف إليه 17 عمود إنارة وصيانة 11 عمود, و53 زرّاً ضوئياً مزودة بأداة إلكترونية تتعامل مع إنارة الشمس بحيث تنطفئ في الصباح وتعود إلى العمل عند غياب الشمس".

وأضاف سمير "ثم انتقلنا للعمل على إنارة شارع المحطة, وطريق حلب بالإضافة إلى شارع 24 وساحة المرأة الحرة, ثم شارع 48 والذي يعد من أطول شوارع المدينة لامتداده مسافة 2 كيلو متر".

وكانت الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات قد بدأت منذ مطلع صيف العام الحالي بأعمال إعادة الإنارة إلى شوارع المدينة وصيانة أعمدة الإنارة القديمة والمتضررة جراء ما شهدته المدينة من معارك طاحنة.

ولحق بمدينة كوباني دمار واسع أواخر عام 2014 ومطلع عام 2015 إبان شن مرتزقة داعش هجوماً عليها، ما أجبر الإدارة الذاتية إلى اعتماد إعادة تأهيل شامل للمدينة من كافة البنى التحتية سواء على صعيد الإنارة أو الصرف الصحي أو الشوارع.

(س ع/ج)

ANHA