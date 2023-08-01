​​​​​​​الإعلان عن سلسلة فعاليات ونشاطات توعوية

الإعلان جاء عبر بيان أدلى به التجمّع في مدينة الرقة، بحضور عضوات المؤسسات الراعية.

ووفقاً للبيان فإن الفعاليات التي انطلقت اليوم، تحت شعار "معاً نحمي مجتمعنا ونحقق الأمان"، ستستمر لمدة شهرين، وستستهدف قرى ومدناً في الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة.

ونوّه البيان إلى دواعي وأهمية ما أقدم عليه التجمّع، وأشار أنها للتوعية ممّا يستهدف المنطقة من حرب خاصة على اختلاف أساليبها.

وقال البيان "في إطار الجهود لتوعية المجتمع، أطلق تجمّع نساء زنوبيا بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي للمرأة والشؤون الدينية ولجنة الصحة، حملة لمكافحة هذه الظواهر".

وأكد البيان أن حماية المجتمع مسؤولية الجميع، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة للحد منها، وأن "نتكاتف ونتشارك لحماية مشروعنا (....)، ويداً بيد نحو مستقبل مشرق، وبناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي حر خالٍ من كل الآفات".

(أ م/ي م)

ANHA