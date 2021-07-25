​​​​​​​الإعلان عن سجل شهيدين من الكريلا استشهدا في أعوام سابقة من النضال

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، اليوم مراسم غيابية، للإعلان عن سجل شهيدين من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، محمد علي أمين، الاسم الحركي باور، الذي استشهد عام 1993، والشهيد عيسى محمد، الاسم الحركي باور الذي استشهد عام 1997.

المراسم أُقيمت في صالة إيفان، في الناحية، وشارك فيها أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية وذوو الشهداء.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت بعدها، الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، فاطمة كلش، مشيرة إلى المقاومة البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان من أجل الوصول إلى كردستان حرة مستقلة.

وتابعت "الشهيدان محمد وعيسى استشهدا دفاعاً عن كرامة الشعب الكردي، وناضلا لتحقيق آمال الشعب الكردي في العيش الكريم، وعلى الشعب أن يتخذ منهما رمزاً للفداء، وأن يقتدي بنضالهما.

فاطمة عاهدت على مواصلة درب الشهداء وتحقيق أهدافهم.

بعدها قرئت وثيقتا الشهيدين وسُلّمتا لذويهما، الذين أكدوا على متابعة دربهم والنضال في سبيل تحقيق حرية كردستان والنصر.

لتتعالى بعدها الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(أح/سـ)

ANHA