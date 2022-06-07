​​​​​​​الإعلان عن قانون بيئي جديد في إقليم الجزيرة

نشرت كل من مديرية البيئة في إقليم الجزيرة والمديرية العامة للمرور في شمال وشرق سوريا وجمعية الجدائل الخضراء البيئية تعميماً على مواقعها الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".

وحذّر التعميم من إلقاء القمامة في الطرقات. كما جاء فيه إعلان قانون جديد ينص على معاقبة كل من يلقي القمامة والنفايات من نوافذ المنازل والسيارات ومناور الأبنية، بالإضافة إلى إلقائها على الأرصفة.

وتبلغ غرامة مخالفة القانون البيئي مبلغ 25 ألف ليرة سورية، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال تكرارها مرة أخرى يُعاقب المخالف بالسجن شهراً على الأقل.

وبحسب المادة /6/ من قانون النظافة فإنّه يحظر رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.

كما يحظر إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية ونوافذ السيارات.

هذا وصدر القرار /53/ المتعلق بالموضوع في الـ 15 من كانون الثاني المنصرم من قبل المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون الصادر في إقليم الجزيرة حيز التنفيذ على مستوى شمال وشرق سوريا كافة في المستقبل القريب.

(س ب/ ر)

ANHA