​​​​​​​الإعلان عن نتائج مسابقة القصيدة الكردية لعام 2022

أعلن اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، عن أسماء ثلاثة شعراء فازوا في مسابقة القصيدة الكردية للشبيبة لعام ٢٠٢٢. حيث شارك في المؤتمر أعضاء اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان إضافة للجنة تقييم القصائد لمى علي، عدنان حسن، ستير جَلو، كمال نجم وأحمد حسيني.

وعُقد المؤتمر الصحفي في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان في قامشلو. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح عضو لجنة التقييم ستير أن إقامة مسابقة القصيدة الكردية لعام ٢٠٢٢ للمرة الثانية جرت بالتعاون مع جمعية جانا خلف الخيرية البريطانية واتحاد مثقفي روج آفاي كردستان.

كشف ستير جَلو عن تفاصيل مسابقة هذا العام قائلةً: "لقد عبّر ٣٣ شاباً وشابّةً عن آلامهم، تهجيرهم، صرخات الأمهات والمشاعر الكردايتية عبر قصائدهم".

كما أعلن ستير جَلو عن نتائج المسابقة قائلةً: "حصدت قصيدة 'لو عدنا' للمشارك آراس حسو المرتبة الأولى. وقصيدة 'عندما متُّ' للمشاركة خالصة حسن المرتبة الثانية، وقصيدة 'المساء بدونك' للمشاركة هيلين عبد القادر المرتبة الثالثة".

وتمنى ستير جلو: " النجاح والتوفيق واستمرار الإبداع، البحث عن آفاق جديدة وخلاقة، وتصعيد مشاعر التعبير الكردية واستعمال أدوات الخيال الكردي الحقيقية، لجميع المشاركين. ونأمل أن تتبنى جميع الجهات المختصة الشبيبة الكردية وتعمل على تقييم محاولاتهم الأدبية وتقديم الدعم لهم".

(س ب/ر)

ANHA