​​​​​​​الإعلان عن نتائج مسابقة القصيدة الكرديّة 2023

الإعلان عن نتائج المسابقة، جاء عبر بيان لاتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK)، اليوم، عبر مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مركز الاتحاد، في مدينة قامشلو بحضور أعضائه وأعضاء لجنة تقييم القصائد، قرئ من قبل عضو لجنة تقييم القصائد، عمران يوسف.

وأوضح البيان إنّ المسابقة بدأت منذ الأول من كانون الثاني العام الجاري، بالتعاون مع جمعية (جاني خلف) الخيريّة العاملة في بريطانيا؛ وأنها كنت الدورة الثالثة لمسابقة القصيدة الكرديّة عن الفئة الشابة.

ولفت البيان لعدد المشاركين في المسابقة هذا العام "شارك فيها أكثر من 30 شاباً وشابة من جميع مناطق روج آفاي كردستان في المسابقة هذا العام".

وكشف البيان عن نتائج المسابقة وعن أسماء الفائزين بالمستوى الأول والثاني والثالث "أحرزت الشاعرة آهين العمر عن قصيدتها’ Ku tu werî المستوى الأوّل‘ فيما أحرز الشاعر دليار أوسي عن قصيدته ’ Were المستوى الثاني‘ أما المستوى الثالث فقد أحرزته الشاعرة خجي عيسى عن قصيدتها ’ Baskên kevokê".

وعلى خلاف مع المواسم السابقة، فقد تم تحديد هذا العام المستوى الرابع "يتمّ تحديد 3 قصائد فائزة فقط كل عام، لكن كاستثناءٍ هذا العام، تمّ تحديد مستوى رابع ناله الشاعر محمود مستو عن قصيدته Hîna li vi rim".

وعقب كشف النتائج، تحدّث عضو لجنة تقييم القصائد، كمال نجم، أشار فيها إلى خصوصيّة مسابقة القصيدة الكرديّة عن الفئة الشابة لعام 2023 قائلاً: "كان مستوى القصائد هذا العام أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، لذا وجدنا صعوبةً في الاختيار، فجميع الشعراء المشاركين في المسابقة يستحقّون الفوز".

وكشف خلال حديثه عن أسماء باقي أعضاء لجنة تقييم القصائد "لمياء علي، عدنان حسن، ستيره جلو، أحمد حسيني، عمران يوسف وعبد السلام خوجة".

ووفقا للجنة التحضيرية للمسابقة، فإنه من المتوقّع تكريم الشعراء الفائزين خلال احتفاليّةٍ خلال الفترة المقبلة.

(س ب/أ)

ANHA