​​​​​​​الإعلان عن مسابقة أدبية في كوباني

نسّق اتحاد مثقفي كوباني مع هيئة التربية في إقليم الفرات للإعلان عن مسابقة أدبية تتضمن القصص القصيرة والشعر والمقالة.

وبدأت الهيئة مع الاتحاد استقبال المواد الأدبية منذ يوم أمس، ويستمر الاستقبال لغاية 7 تموز/يوليو المقبل.

ومن شروط المسابقة التي تحمل اسم الشهيدة "فيان آمارا"

ـ أن تكون المشاركات باللغتين العربية والكردية، النتاجات الأدبية المشاركة هي (القصة القصيرة، الشعر، المقالة).

ـ أن يكون العمل غير منشور مسبقاً.

ـ عدم الاشتراك إلا بنتاج أدبي واحد وإرسال ذاتية للمشارك/ة إلى رقم هاتف خصصته الهيئة والاتحاد.

ـ ألا تتجاوز القصة القصيرة ثلاث صفحات وأن يكون النتاج الأدبي مكتوباً في برنامج (WORD) بقياس خط 14.

ـ يجب أن يكون النتاج الأدبي للمشارك /ة ذاته، وليس مقتبساً من جهة أخرى، والنتاجات الأدبية المشاركة في المسابقة لا تُرد للمشاركين، وتُرسل النتاجات الأدبية إلى الرقم.

وسوف تُعلن النتائج وأسماء الفائزين بالمسابقة بعد الانتهاء من الاطلاع على النصوص المشاركة في 27 من الشهر المقبل، من خلال حفل ثقافي وغنائي.

(ن ك/ج)

ANHA