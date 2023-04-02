​​​​​​​الإعلان عن ملتقى ومعرض للفن التشكيلي في شمال وشرق سوريا

برعاية هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتحت شعار (معاً، لنجعل الفن ربيع القلوب)، ستنطلق فعاليات ملتقى الفن التشكيلي لعام 2023 في مدينة كوباني، بين الـ 10 والـ 16 من أيار/مايو القادم، وسيفتتح معرض للرسم التشكيلي في مدينة قامشلو، بين الـ 18 والـ 20 من الشهر ذاته.

وأعلنت الهيئة عن فعالياتها عبر منشورات على معرفات الإدارة الذاتية الرسمية، وقالت "أنّه يتوجّب على الرسّامين الراغبين بالمشاركة في الملتقى، إرسال خمس صور من لوحاتهم مرفقةً بسيرتهم الذاتيّة (CV) إلى العناوين الخاص بالهيئة".

وحدّدت الـ 10 من نيسان/إبريل الجاري آخر يومٍ لتقديم طلبات المشاركة في الملتقى.

أمّا بخصوص المشاركة في المعرض، فنوهت الهيئة إلى أن باب التسجيل مفتوحٌ من 20 نيسان/إبريل الجاري إلى الأوّل من أيّار/مايو القادم.

ولفتت الهيئة أنه يمكن للرسامين المشاركة في الملتقى والمعرض معاً.

(س ب/ر)

ANHA