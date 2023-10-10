​​​​​​​الإعلان عن هوية شهداء أكاديمية مكافحة المخدرات

استهدفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي، في 8 تشرين الأول الجاري، أكاديمية مكافحة المخدرات في ريف مدينة ديرك بمقاطعة قامشلو لإقليم الجزيرة، ما أسفر عن استشهاد 29 عضواً من قوات مكافحة المخدرات، وإصابة 28 آخرين بجروح.

وأعلنت لجنة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا اليوم، سجل الشهداء الـ 29، وهي كالتالي:

الاسم والكنية: خين ريج تمي

اسم الأم: اقليمه

اسم الأب: محمد زكي

مكان وتاريخ الولادة: ديرك 1/ 1 / 1997

مكان وتاريخ الانتساب: كوجرات 2 / 6 / 2015

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: جميل شيخ نعسان

اسم الأم: سائلة

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الولادة: قسطل 1 / 1 / 1984

مكان وتاريخ الانتساب: حلب 10 / 7 / 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: جاندار اوسكيلو

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: صلاح الدين

مكان وتاريخ الولادة: حلب 1/ 1/ 1995

مكان وتاريخ الانتساب: حلب 3/ 11/ 2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: آلان العلي

اسم الأم: شيرين

اسم الأب: ناظم

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو 15/ 5 / 2004

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 7/ 3/ 2023

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: أورهان محو

اسم الأم: شمسة

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الولادة: منبج

مكان وتاريخ الانتساب: كوباني 18/ 12 / 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: بسام الحسين

اسم الأم: سورية

اسم الأب: حاكم

مكان وتاريخ الولادة: حي الطي 10/ 1 / 1989

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 9/ 9 / 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: إسماعيل حسن

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: عبدو

مكان وتاريخ الولادة: سينكالي 1/ 4 / 1999

مكان وتاريخ الانتساب: حلب 8 / 9 / 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: يزن الكجو

اسم الأم: مسيرة

اسم الأب: خضر

مكان وتاريخ الولادة: قلعة الهادي 1 / 1 / 1995

مكان وتاريخ الانتساب: تل كوجر 19/ 8 / 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: ناصر عكر

اسم الأم: جازية

اسم الأب: حسيب

مكان وتاريخ الولادة: الرقة 12/ 10 / 1996

مكان وتاريخ الانتساب: الرقة 1/ 11 / 2022

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: مناف سمير

اسم الأم: هاجر

اسم الأب: سعود

مكان وتاريخ الولادة: السلمية 20/ 2 / 1988

مكان وتاريخ الانتساب: الهول 15/ 5 / 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: محمد ملا أحمد

اسم الأم: جهيله

اسم الأب: خالد

مكان وتاريخ الولادة: تل كوجر 1/ 1/ 2002

مكان وتاريخ الانتساب: تل كوجر 4/ 4 / 2023

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: لورنس عبدي

اسم الأم: يسرية

اسم الأب: سهيل

مكان وتاريخ الولادة: تل طويل 20/ 6 / 1995

مكان وتاريخ الانتساب: الحسكة 3/ 1 / 2016

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: معاذ عثمان

اسم الأم: فايزة

اسم الأب: محمد عطا

مكان وتاريخ الولادة: الجابرية 1/ 1 / 2000

مكان وتاريخ الانتساب: ديرك 29 / 12 / 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: محمود الورو

اسم الأم: رخيصة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: تربه سبية 10 / 1 / 1992

مكان وتاريخ الانتساب: تربه سبية 8/ 8 / 2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: علي الشعيب

اسم الأم: مريم

اسم الأب: جابر

مكان وتاريخ الولادة: سفين 1994

مكان وتاريخ الانتساب: الرقة 19 / 8 / 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: علي عثمان

اسم الأم: خانم

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: كلك كبير 24/ 12 / 1998

مكان وتاريخ الانتساب: كوباني 1/ 3 / 2016

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عدنان يوسف

اسم الأم: عطية

اسم الأب: عبدو

مكان وتاريخ الولادة: ديرك 28/ 5/ 1980

مكان وتاريخ الانتساب: ديرك 16/ 4/ 2014

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عبد الله العليوي

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة 1 / 12 / 1983

مكان وتاريخ الانتساب: الحسكة 7 / 5 / 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عزيز عبدو

اسم الأم: عفرة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: درجة 1994

مكان وتاريخ الانتساب: الهول 29/ 3 / 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عدي الخليل

اسم الأم: قدرية

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: الرقة 1 / 6/ 2002

مكان وتاريخ الانتساب: الرقة 28/ 9 / 2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عبد الواحد الأحمد

اسم الأم: ليلى

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: الظاهرية 6/ 5 / 1987

مكان وتاريخ الانتساب: جل آغا 11/ 4 / 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: صالح يوسف

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: عبد الغفور

مكان وتاريخ الولادة: تل بيدر 17/ 6 / 1977

مكان وتاريخ الانتساب: سيكر 25 / 12 / 2016

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: ريزان مصطفى

اسم الأم: فيدان

اسم الأب: رشيد

مكان وتاريخ الولادة: جنجلة 1 / 5 / 1993

مكان وتاريخ الانتساب: حلب 22/ 3 / 2013

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: سليمان بوزي

اسم الأم: سوسن

اسم الأب: عنتر

مكان وتاريخ الولادة: مقاطعة الجزيرة 1 / 1 / 2003

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 20 / 4 / 2022

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: فياض الهدمول

اسم الأم: فهيده

اسم الأب: لواح

مكان وتاريخ الولادة: غسان 27/ 7 / 1985

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 7 / 11/ 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: محمد الأسود

اسم الأم: حصة

اسم الأب: سالم

مكان وتاريخ الولادة: خرنوب الرعيدات 15 / 1 / 1989

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 17 / 5 / 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: أحمد خضر

اسم الأم: جوزة

اسم الأب: قمر

مكان وتاريخ الولادة: ديرك 26 / 6 / 1989

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 12 / 6 / 2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: صالح دندوش

اسم الأم: عمشة

اسم الأب: عبد الرحمن

مكان وتاريخ الولادة: خويتلة رعيدات 16 / 3 / 1980

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 20 / 4 / 2022

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

الاسم والكنية: عبد العزيز عثمان

اسم الأم: عمشة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: تل مشحن 22/ 7 / 1996

مكان وتاريخ الانتساب: مقاطعة الجزيرة 7 / 11 / 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 9 / 10 / 2023

(كروب)

ANHA