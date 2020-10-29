​​​​​​​الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الشّهيد غرزان الأدبيّة وتكريمهم

وأقيمت اليوم فعالية نظّمها اتّحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة للإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الأدبية وتم منحهم جوائز رمزية.

وبدأت الفعالية التي أقيمت في مركز هيئة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء في بلدة فافين بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي عفرين عصمت حسن كلمة تطرّق فيها إلى أهمية العمل الثقافي في المرحلة الراهنة، فقال: "هذه المسابقة الأدبية والإبداع الذي رأيناه من قبل المشاركين كان مدهشاً وخاصّة أنّنا نعيش في ظروف الهجرة بعيدين عن أرضنا، وأنّ الّذين يعيشون على أرضنا المقدّسة لن يطيلوا فيها، فهناك مجتمع لا زال يناضل ويقاوم كي يسترجع أرضه ودائماً كان الحقّ هو المنتصر".

وألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم عفرين كوله جمو كلمة تحدّثت فيها عن أهمية الثقافة ودور الشباب في الحفاظ عليها، فقالت: "الإرث الثقافي هو جزء لا يتجزّأ من الهوية الوطنية، وهو تعبير عن قيم المجتمع المادية والمعنوية، وعليه هو إبداع الإنسانيّة في كل مراحل المجتمع البشري سواء كانت بإبداعات فردية أو جماعية، والشباب هم المسؤولون عن نقل هذه القيم إلى الأجيال القادمة".

ومن ثمّ تمّ إلقاء الشّعر من قبل أعضاء اتّحاد مثقفي عفرين، فقرأ أحمد حسن قصيدة بعنوان "وجدان" باللغة الكردية، ومن ثمّ قرأت خاتون إبراهيم النثر باللّغة العربية.

ثمّ تمّ عرض سينفزيون عن المناضل غرزان ونشاطه ضمن ثورة روج آفا والمناطق التي ناضل فيها على مدار السنين الماضية.

وفي النّهاية تمّ توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين وهم (بهارين محمد، وسوزدل نبو، هند عبدالو، عدنان محمد وآفين محمد، صفا حبيب).

(إ)

ANHA