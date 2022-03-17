​​​​​​​الإعلان عن أماكن الاحتفال بعيد نوروز وPDK يعرقل مشاركة عدد من الفنانين

أصدرت حركة الثقافة والفن في ميزوبوتاميا، وهيئة الثقافة والفن، وحركة الهلال الذهبي بياناً إلى الرأي العام، بصدد احتفالات نوروز، وقرئ أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، من قبل العضوة في حركة الثقافة والفن، ديمان علي.

وأشار البيان "في هذا العصر وخاصة عندما كان الكرد يمرون بمرحلة الزوال، ولم يكن هناك بصيص أمل للحياة، دعت الحاجة إلى نوروز جديد، نوروز الانبعاث الملون بألوان الطبيعة".

وأضاف البيان: "في هذا النوروز حان وقت حرية القائد آبو وكردستان، بحرب الشعب الثورية وتحت مظلة الحداثة الديمقراطية، ستنهار عقود العصر ونظامهم الرأسمالي بالتأكيد".

وبحسب البيان، فإن الاحتفاليات الجماهيرية بنوروز ستقام في ديرك، ورميلان، وتربه سبيه، وقامشلو، وعامودا، والدرباسية، وتل تمر، والحسكة، بالإضافة إلى منطقة دير الزور والطبقة والرقة، ومنبج، وكوباني، والشهباء، وحلب، ودمشق أيضاً.

وأضاف البيان "على الرغم من محاولاتنا إشراك الفنانين من أوروبا وجنوب كردستان في احتفالات نوروز في شمال وشرق سوريا، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وقف عائقاً أمام ذلك ولم يستطيعوا المشاركة".

وبعد قراءة البيان، أوقد المشاركون شعلة نوروز.

(م ح)

ANHA