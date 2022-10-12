​​​​​​​الإعلاميون وفعاليات سياسية واجتماعية تستذكر الشهيدة دليشان في ذكراها الخامسة

شارك العشرات من رفاق الشهيدة دليشان إيبش وأعضاء مجلس اتحاد الإعلام الحر، وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات ومنبج، في مراسم استذكارها في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهادها.

وارتقت مراسلة وكالتنا دليشان إيبش شهيدة مع مراسلنا هوكر محمد خلال تغطيتهم لحملة تحرير دير الزور، جراء تفجير انتحاري لمرتزقة داعش في 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 على الطريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة، فيما أصيب مراسلنا رزكار دنير في الهجوم نفسه، ليستشهد في 20 كانون الأول من العام نفسه.

استهدف الهجوم قافلة لمواطنين فارين من المناطق التي يحتلها داعش في دير الزور، وأدى لاستشهاد 14 مواطناً آخرين.

بدأت مراسم استذكار الشهيدة دليشان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء بيان لمنسقية اتحاد إعلام المرأة في إقليم الفرات قرأته العضوة في وكالة المرأة وعضوة منسقية الاتحاد، برجم جودي.

واستذكر البيان في بدايته الشهيدة دليشان ورفاقها الذين استشهدوا معها، لافتاً إلى سعي الشهيدة دليشان وكسرها لحاجز الخوف، ونضالها وبذلها الجهد حتى نيلها الشهادة.

وأشار البيان إلى أن الشهيدة "كانت صادقة مع نفسها، ومضت على درب شهيدات الحرية، فأصبحت مثالاً لكل امرأة اليوم".

وأكد أن "الشهيدة كانت تعشق الإعلام دائماً، وسعت لنقل الحقيقة، وبالتحديد فضح ممارسات مرتزقة داعش ضد النساء".

وعاهد البيان في ختامه الشهداء بالسير على خطاهم وإظهار الحقيقة التي ناضلوا من أجلها حتى نالوا الشهادة.

وانتهت مراسم الاستذكار بوضع الورود على ضريح الشهيدة دليشان من قبل رفاقها.

(ن ك/ د)

ANHA