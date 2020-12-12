​​​​​​​الإعلام الإسرائيلي يكشف دور السعودية في التطبيع بين المغرب وإسرائيل

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير لها، نقلًا عن مصادر دبلوماسية "إن الرياض كان لها دور في عملية التحضير لاتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل".

وبحسب القناة، فإن احتمالية إبرام صفقة مماثلة بين إسرائيل والسعودية في المستقبل القريب "أمر وارد".

ومن جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "القناة 13"، أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى البيت الأبيض لتأمين صفقات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى، وتوقعت أن تكون إندونيسيا وسلطنة عمان التاليتين في تطبيع العلاقات.

وقالت الهيئة إن العملية تهدف إلى تمهيد الطريق لتطبيع إسرائيلي سعودي في نهاية المطاف، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في الأسابيع المقبلة.

إلى هذا، حدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، حفيظ العلمي، الإثنين المقبل، تاريخًا للاتصال بالمستثمرين الإسرائيليين ممن أبدوا الرغبة في الاستثمار في الصحراء، وقال: "إن الاتصالات ستشمل جميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة"، مضيفًا أن "العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".

وكشف الوزير المغربي أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسًا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة إلى المواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.

وفي سياق التطبيع أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، في وقت سابق أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استعادة العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين، ليصبح بذلك المغرب رابع بلد عربي أعلن عن التطبيع مع إسرائيل هذا العام بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وبدوره رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتفاق "التاريخي" وقال: "سنقيم أولًا مكتبي ارتباط ومن ثم علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين ورحلات مباشرة قريبًا بين البلدين".

ومن جهته قدم العاهل المغربي "جزيل الشكر" إلى الرئيس الأمريكي على "الموقف التاريخي" من الصحراء الغربية.

(س ر)