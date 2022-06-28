​​​​​​​الإعدامات الميدانية مستمرة في مخيم الهول.. العثور على جثة رجل قتل رمياً بالرصاص

أفاد مراسلنا من ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، اليوم، بعثور قوى الأمن الداخلي على جثة رجل قتل رمياً بالرصاص، في القطاع السادس المخصص للقاطنين السوريين

نقلاً عن الجهات الأمنية في المخيم، فإن هوية الرجل لا تزال مجهولة، ويرجح أن يكون سورياً، نسبة للقطاع الذي عثر فيه على الجثة.

يرتفع مع جريمة اليوم، عدد حالات القتل في المخيم منذ بداية العام الجاري، إلى 26 شخصاً بين نساء ورجال، ولتكون الجريمة الـ 4 في غضون أسبوع، والثالثة ضمن القطاع نفسه.

حيث شهد المخيم السبت الفائت (25 حزيران) على جثة امرأة سورية من محافظة حمص السورية مقطوعة الرأس في القطاع السادس، كما وشهد القطاع ذاته إصابة امرأة سورية بطلقات نارية في الرأس، الخميس الفائت (23 حزيران).

وكانت قوى الأمن الداخلي قد عثرت الأربعاء الفائت (22 حزيران) على جثة امرأة مقتولة، في ملعب كرة القدم ضمن القطاع الثالث المخصص للعراقيين.

فيما وصلت حصيلة المصابين في المخيم على خلفية حوادث مماثلة بدوافع القتل إلى 14 إصابة بين نساء ورجال.

هذا ويعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لما يضمه من أسر مرتزقة داعش الأكثر تطرفاً، "سوريين، عراقيين، أجانب"، لا سيما الذين وصلوا المخيم في شباط/فبراير عام 2019 ممن خرجوا واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال حملة عاصفة الجزيرة على أخر معاقل مرتزقة داعش في بلدة الباغوز.

يضم مخيم الهول المؤلف من 9 قطاعات، وفق سجلات إدارة المخيم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 ألفاً و97 شخصاً، من بينهم 29 ألفاً، و152 شخصاً، يحملون الجنسية العراقية؛ بين شباب ورجال ونساء وأطفال ضمن 7 آلاف و791 أسرة، ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفاً و863 شخصاً بين شباب ورجال ونساء وأطفال أيضاً، ضمن 4 آلاف 998 أسرة.

فيما يصل تعداد نساء وأطفال مرتزقة داعش الأجانب إلى 8 آلاف و109 أشخاص، ضمن 2416 أسرة، ينحدرون من 54 جنسية أجنبية، يقطنون في قطاع منعزل وهو القطاع التاسع المعروف باسم "قطاع المهاجرات".

تزداد تحركات خلايا مرتزقة داعش وجرائما ضمن المخيم، بالتزامن مع ما تشهده شمال وشرق سوريا من تصاعد حدة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي، حيث استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال سيارتين في قرية خانا سري جنوب شرق ناحية ديرك فجر اليوم، فيما استهدفت مسيّرة أخرى منزلاً في تل رفعت بمقاطعة الشهباء، كما يستمر قصف الاحتلال على قرى مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

(أم)

ANHA