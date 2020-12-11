​​​​​​​الحظر الكلّيّ يثمر... تراجع كبير في أعداد الإصابات بكورونا في إقليم الفرات

بعد التفشّي الكبير لجائحة كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا عامة، كسائر أرجاء المعمورة، قررت خلية الأزمة في إقليم الفرات فرض حظر تجوال كلي في المنطقة بهدف الحد من انتشار الوباء.

وطُبّق الحظر على فترتين، مدة كل واحدة منها 10 أيام، يفصل بينهما 5 أيام من الحظر الجزئي لمساعدة الأهالي على تلبية احتياجاتهم.

وينتهي الحظر الكلي في منتصف ليل الخميس – الجمعة القادم، ليبدأ بعدها حظر جزئي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور والمستشار في هيئة الصحة والعضو في خلية الأزمة، حكمت أحمد إنّ" نسبة الإصابات والوفيات بين المواطنين دفع إلى التحرّك السريع من قبل خلية الأزمة، وبالفعل فإنّ نسبة الإصابات انخفضت بعد فرض الحظر الكلي إلى 75% في الأيام العشر الأخيرة".

ولفت إلى تراجع كبير في أعداد المصابين " بدءاً من 1 من نوفمبر إلى الـ15 من الشهر نفسه، حيث كانت نسبة الإصابات كانت 111 مصاب, بينما توفي في هذه الأثناء 28 شخصاً"، وأضاف: " تزامناً مع بدء سريان الحظر الكلي من 15 نوفمبر إلى الـ25 من نوفمبر المنصرم أصيب 28 شخصاً بالفيروس بينما توفّي 4 منهم وهذا يدل على أنّ نسبة الإصابات انخفضت بشكل كبير وبموجب الاحصائيات ففي إقليم الفرات فإنّ نسبة الإصابات انخفضت إلى 75% خلال فترة الحظر الكلي".

وأشاد أحمد بالتزام الأهالي بقرارات خلية الأزمة " مررنا بذروة الحظر وتجاوزناها ولكن كان هناك جانب إيجابيّ آخر وهو أنّ الأهالي كانوا حذرين بعض الشيء وتمكنوا من أخذ البعض من التدابير الوقائية وبات الأهالي يتجاوبون معنا في موضوع الوقاية من هذا الوباء ما ساعدنا أيضاً في التخفيف من نسبة الإصابات".

وذكر أحمد أنّ خلية الأزمة " ستفرض حظراً جزئيّاً لمدة 10 أيام بدءاً من يوم الجمعة في الـ11 من الشهر الجاري والذي يمنع فتح المحال التجارية والصناعية بعد ساعات الظهيرة".

وسيكون باستطاعة المواطنين تسيير كافة أعمالهم حتى الساعة الـ3 عصراً خلال الحظر الجزئي الذي من المقرّر أن يستمر لمدة 10أيام, ولكن يمنع في أيام الحظر الجزئي التجمعات والحفلات وخيم العزاء.

ولفت أحمد إلى إمكانية فرض حظر تجوال في حال استدعى الوضع ذلك.

( س ع / م)

ANHA