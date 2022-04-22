​​​​​​​الحزب اليساري الكردي يعقد ندوة حوارية في الحسكة بمناسبة يوم الصحافة الكردية

وحضر الندوة التي أقيمت في حديقة القراءة بحي تل حجر في مدينة الحسكة، أحزاب سياسية وأدباء وشعراء، بالإضافة إلى مهتمين بالشعر والإعلام.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، محمد موسى، الذي قال في مستهل حديثه "مع الأسف لم نصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب في استقطاب الأصدقاء".

وأضاف موسى "العشرات من شبابنا وبناتنا حموا المنطقة من رجس الإرهاب والاحتلال، والآن هناك العشرات من المجموعات التي تستهدف القومية الكردية بقيادة دولة الاحتلال التركي".

وبيّن موسى أنه "من أجل حماية حقوق ومكتسبات الكرد، والحصول على اعتراف دولي بالقضية الكردية، يتطلب منا أن نقف مع بعضنا البعض، والجلوس إلى طاولة الحوار بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية".

من جانبه، تحدث عزيز أحمد باسم الحزب اليساري حول واقع الصحافة الكردية، وقال "إن الصحافة الكردية ذات تفاعل مستمر مع العوامل المرتبطة بالشعب الكردي، وتنامي الشعور القومي، وظهور حركات التحرر الوطنية".

واختتمت الندوة بفتح باب النقاش بين الحضور حول واقع الصحافة الكردية وتطورها وتوحيد لغتها من أجل تحقيق مكتسبات الشعب الكردي.

(ف)

ANHA