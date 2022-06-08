​​​​​​​الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو إلى المشاركة في مسيرة تضامنية مع الكرد

أدلى باسكال توري نائب رئيس القطاع الدولي للشرق الأوسط والمغرب في الحزب الشيوعي الفرنسي ببيان بعنوان "سندافع عن كردستان ضد الاحتلال التركي".

وجاء في البيان الذي نُشر على موقع الحزب الشيوعي الفرنسي، نقلته وكالة فرات للأنباء:

"استكمال احتلال الخط الحدودي البالغ عمقه 30 كيلومتراً وتغيير هويتها الكردية وإبعاد وحدات حماية الشعب (YPG)، وإنشاء تنظيمات جهادية في المنطقة كما فعلت في مقاطعة عفرين، من ضمن هذه المنطقة توجد مدينة كوباني التي تم تحريرها من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني ‎(PKK)‎ ووحدات حماية ‏الشعب (YPG) من تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من الدولة التركية وأردوغان".

تابع البيان: "ثيران أنقرة تسعى إلى كسر العملية الثورية في روج آفا أيضاً، تشارك جميع الأقليات الثقافية في هذه المنطقة المتمتعة بالإدارة الذاتية في سوريا في بناء مجتمع سلمي ونسوي وبيئي، في الآونة الأخيرة يحاول أردوغان وكعادته تعزيز الحس القومي والعنصرية لدى جمهور الناخبين ‏بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على القوى الديمقراطية في تركيا، وخاصة ضد حزب الشعوب الديمقراطي".

أشار البيان "رجب طيب أردوغان يؤمن أن الوضع الدولي مناسب له، وأنه ليس هناك حاجة للحصول على إذن من بوتين الذي بقي وحيداً مع انهيار أوكرانيا، بعد أن استخدم اللاجئين كورقة ابتزاز، هدد باستخدام الفيتو ضد عضوية السويد وفنلندا في الانضمام لحلف الناتو، يعلم أنه بهذه الطريقة سيحصل على صمت دول الغرب".

الكرد ممثلو السلام والعدالة

أضاف البيان "وحشية الدولة التركية هذه تُمارس في كردستان العراق أيضاً نتيجة نفاق عائلة البارزاني الإقطاعية، شنكال والمناطق التي يوجد فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، يتم قصفها بدون توقف منذ شهور، وانتهاك سيادة الدولة العراقية، بالإضافة إلى الاحتجاجات الرسمية، يرتكب الجيش التركي أعمال عنف ضد المدنيين إلى جانب الجهاديين الذين يمارسون التعذيب".

أكد البيان أن "الكرد قدموا ولا يزالون يقدمون تضحيات كبيرة ضد الظلام ومن أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية وهم يمثلون السلام والعدالة، وأنهم بحاجة الى الدعم الدولي".

الشيوعيون يتضامنون ويدعون إلى المشاركة في الفعاليات التضامنية التي ستقام في 11 حزيران 2022 يوم السبت في كافة أنحاء فرنسا.

باريس الساعة 14:00 في Place de la République

مرسيليا الساعة 14:00 في Réformé Canebière

مونبلييه الساعة 19:00 Parc Payreu

تولوز في الساعة 14:00 Gare Matabiau

بوردة الساعة 14:00 Grand Théâtre‏.

(ف)‏