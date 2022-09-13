بدأت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في السابع والعشرين من شهر آب المنصرم بشقّ طريقٍ باتّجاه مناطق المقاومة في كري هاكاري وكري آمديه في متينا. وكانت وكالة الفرات للأنباء قد نشرت مشاهد مصورة بهذا الخصوص.

عقب ذلك أصدرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي بياناً كتابياً حول هذا الموضوع، نبّهت من خلاله الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجاء في نصّه: "إنّ حربنا الاستراتيجية، الوطنية والديمقراطية تنتصر. توقّفوا عن التدخّل في هذه الحرب".

ورغم الاعتراض الشعبي الكبير، لم يستجب الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا التنبيه وهذه الدعوة. وقد وردت مشاهد جديدة تظهر مواصلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء التحصينات وشقّ الطرق للجيش التركي.

وتُظهر المشاهد التي صُوّرت في الثاني عشر من أيلول الجاري مدينة آمديه والقرى المحيطة بها. ويشير المتحدّث في المشاهد، لوكالة روج نيوز، إلى مناطق الكريلا ويوضّح أنّ التلال الواقعة في أعلى المدينة هي مناطق مقاومة الكريلا.

ويُقال فيها إنّ التلال الظاهرة في المشاهد هي تلّة جارجَل (كري جارجَل) وتلة هاكاري (تلة هاكاري) وإنّه يقع في الأسفل منهما متنزه آمديه.

ويقول المصدر ذاته: "إنّ سلسلة التلال الظاهرة تشكّل جميعها كري هاكاري. إذ يظهر أسفل كري هاكاري كري سيدار. ثمّ إنّ المنطقة التي تصل إلى متنزه آمديه هي للكوماندو. وكري الشهيد بيردوغان، كري آمديه وسيدار جميعها تقع في منطقة مقاومة آمديه. وهذه المنطقة بأكملها للكريلا".

وتظهر المشاهد أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يُنشئ طريقاً من أجل الدولة التركية. ويقول المصدر؛ خلف التل الظاهر بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني في السابع والعشرين من شهر آب المنصرم بإنشاء طريقٍ من أجل الجنود الأتراك ولا تزال عمليات إنشاء الطريق مستمرة. ويتابع المصدر قائلاً:

نريد أن نظهر لكم حقيقة أخرى. كما يتّضح، فقد شقّ الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الطريق حتّى مناطق مقاومة الكريلا ليتمكّن من حماية الدولة التركية وجنودها. وفي الأساس كما يظهر فإنّ هذه المناطق جميعها مناطق مقاومة للكريلا. إذ يقاوم الكريلا في هذه المناطق. لكنّ قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت مرّةً أخرى بالتحالف مع الدولة التركية. إذ تقوم ببناء التحصينات وشقّ الطرق لحماية الجنود الأتراك. وهي تقوم بهذا بالتعاون مع الجنود الأتراك. نحن نشاهد هذا بأعيننا يومياً وأردنا أن نظهرها لكم بهذه المشاهد. إنّ هذه الطرق والتحصينات التي يوم إنشاؤها جميعها لحماية الجيش التركي. والأماكن الظاهرة هنا، جميعها يتمركز فيها الجنود الأتراك. يقوم الجنود الأتراك ببناء التحصينات مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وذلك لأنّ الجيش التركي وصل لحالة من الانسداد أمام قتال الكريلا ومقاومتهم. فقوات الكريلا تتصدّى للاحتلال التركي في كري سيدار، كري آمديه وكري بيردوغان وكري هاكاري ومنقطة كوماندو منذ أكثر من أربعة أشهر. إذ تشهد هذه المنطقة حرباً عنيفة وقوات الكريلا تقاوم. ولكن وللأسف تقوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة والتحالف مع الجنود الأتراك لإنقاذهم من حالة الانسداد هذه".

ويُشار إلى أنّ التحصينات التي يجري بناؤها، والخيم التي يتم نصبها هي من أجل الجنود الأتراك الذين يريدون تأسيس قاعدة لهم.

ويقول المصدر: "يتحرّك الجنود الأتراك مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هنا يوميّاً".

وتابع قائلاً: "كما نرى أنّ قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يزوّد الجيش التركي بالمياه والطعام والمعدّات يومياً. وحقيقة الحرب الجارية وتحالف قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية واضحة للعلن. إنّ الدولة التركية وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحرّكان معاً ويقومون ببناء التحصينات ضد الكريلا معاً. فيما يحارب الكريلا الجنود القادمين لاحتلال كردستان وينفّذون ضدهم العمليات يومياً. وتحاول الدولة التركية إخفاء حالة الانسداد التي وصلت إليها وتجاوزها عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني. كما إنّ هذه الطرق والتحصينات تُبنى لاحتلال كردستان على يده. كما يرتدي الجنود الذين يتمركزون في هذه المناطق ويتحركون فيها لباساً مدنيّاً. إذ يجعلون جنودهم يرتدون ثياب العمال ويعملون في هذه التحصينات".

(ر)