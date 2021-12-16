​​​​​​​الحزب الديمقراطي الكردستاني يغلق الجسر الثاني لبوابة فيش خابور الحدودية

أغلقت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بوابة فيش خابور الحدودية (يقابلها معبر سيمالكا في روج آفا) بكتل معدنية في الساعات الأولى من الصباح، وأغلقت الجسر الثاني للحدود أمام المواصلات.

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسلنا الذي تابع التطورات على البوابة الحدودية، فقد أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني الجسر الثاني أمام وسائل المواصلات، مع نشر قوات الشرطة على الحدود.

الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي لم يستجب لمطلب أسر الشهداء لاستلام جثامين أبنائهم، الذين يواصلون احتجاجهم عند بوابة سيمالكا الحدودية لمدة 73 يومًا، أغلق معبر فيش خابور بكتل معدنية في الصباح.

(م)

ANHA