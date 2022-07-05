​​​​​​​الهيئة الوطنية العربية: الأطماع التركية تستهدف احتلال عموم سوريا والعراق والمنطقة

وأصدرت الهيئة الوطنية العربية بياناً كتابياً حول موقفها من التهديدات التركية المتواصلة ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في مستهل البيان: "تواصل دولة الاحتلال التركي تهديداتها بشن عدوان جديد على شمال وشرق سوريا مستثمرة الصراع الدولي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية لتمرير أهدافها عبر اللعب على التناقضات وطرح مصير شعوب المنطقة في بازارات السياسة الدنيئة".

وأضاف: "نحن في الهيئة الوطنية العربية نعبر عن قلقنا من التهديدات التركية الحالية ومن خطورة الأهداف التركية بشكل عام، ونعتبر ما تقوم به من ممارسات تنتهك سيادة سوريا وتهدد وحدتها الوطنية".

البيان نوه إلى أن "الأطماع التركية تستهدف احتلال عموم سوريا والعراق والمنطقة، وهي قبل الآن حاولت احتلال دمشق وحلب، وتعمل على تطبيق سياسة القضم التدريجي للمناطق السورية والقيام بعد ذلك بتغيير ديمغرافيتها تمهيداً لضمها إلى تركيا مستقبلاً كما حصل في لواء الاسكندرون".

ودعت الهيئة الوطنية العربية في بيانها "كافة مكونات الشعب السوري إلى الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الشخصية ودعم المقاومة التي لا حل سواها أمام أطماع الاستعمار".

(ك)