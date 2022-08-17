​​​​​​​الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات التركية المستمرة على المنطقة

أصدرت الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان بياناً، أدانت فيه واستنكرت الاعتداءات التركية على المنطقة، جاء فيه:

"ندين ونستنكر الاعتداءات التركية المستمرة بهمجيتها على أهلنا في كوباني (عين العرب) وزركان (أبو راسين) وتل تمر وتل أبيض والدرباسية والقحطانية ومنبج وعفرين وتل رفعت وعامودا.

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، الموقعة أدناه، ببالغ القلق والاستنكار، الأنباء المدانة عن الاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وكان آخرها يوم الثلاثاء بتاريخ 1682022، فقد نفذ العدو التركي عدوانه مستعملاً مختلف صنوف الأسلحة الجوية والثقيلة، من المدافع والرشاشات والصواريخ والطائرات المسيّرة، على طول الحدود السورية مع تركية، في المناطق والقرى التالية:

•قرية قرمانة وقرية جتل، غرب ناحية الدرباسية ريف الحسكة.

•قرية جرنك، غرب ناحية عامودا التابعة لمنطقة القامشلي.

•قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا الجنوبي.

•ناحية القحطانية (تربه سبيه) التابعة لمنطقة القامشلي، قصفت قوات الاحتلال التركي، محيط أكاديمية قوات السوتورو السريانية في قرية روتان.

•قرية الكوزلية، وقرية تل اللبن، وقرية أم الخير، وقرية تل طويل الآشورية، قرية السل ماسة، قرية الطويلة غرب ناحية تل تمر.

•قرية عريضة، قرية لقلقوك، قرية صوان، قرية خربة بقر، قرية كوبرك في الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة (تل أبيض)، بالأسلحة الثقيلة.

•قرية بينة والمنطقة الحراجية في قرية صوغانكة وقرية قنيطرة، التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

•قرية قبور القراجنة الواقعة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان التابعتين لمقاطعة الحسكة.

•بلدة الشيوخ فوقاني، مقابل مدينة جرا بلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

•قرية الجات وقرية الماسي وقرية الهوشرية شمال وشمال شرق مدينة منبج.

•قرية المديونة التابعة لمنطقة الشهباء في ريف حلب.

•الرقى في محيط ناحية تل رفعت بريف حلب.

•قرية بوبان وقرية سفتك وقرية سيلم وآشمة وقرية البياضية، غرب مدينة كوباني (عين العرب).

•قرية خربيشان، وقرية قره موغ، وقرية كوران، وقرية هيهو، وقرية عليشار، وقرية مرسميل (مرج اسماعيل)، وحي كانيا كردان شرق مدينة كوباني (عين العرب)

•قرية سفتك، وقرية زور مغار، وقرية كور علي، وقرية شيوخ تحتاني، وقرية شيوخ فوقاني وقرية وجارقلي في الريف الغربي لمدينة كوباني (عين العرب).

•قاعدة للجيش العربي السوري على تلة جارقلي غرب مدينة كوباني (عين العرب).

•مركز مدينة كوباني (عين العرب)، حيث تم تدمير المولدات الكهربائية في المدينة وشركة المطاحن فيها وخروج المطاحن عن الخدمة.

•وتم قصف مشفى وجامعة كوباني (عين العرب).

•مركز مدينة كوباني وأطرافها.

ووفقاً لمصادر إعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء التركي الإرهابي مع المتعاونين معه مع المعارضة السورية المسلحة، عن مقتل عدد من المواطنين المدنيين السوريين وإصابة عدد من المواطنين المدنيين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما أدى هذا العدوان السافر إلى سقوط نحو 16 جندياً عسكرياً من الجيش الحكومي. كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية إلى نشوب الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في مناطق الاعتداءات، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية وفي مستشفى كوباني (عين العرب) وبعدد من المتاجر والمحال والسيارات، وذلك من شدة القصف وقوة الانفجارات، وفيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين السوريين، الذين توصلنا إليهم حتى الآن:

بعض أسماء الضحايا من المدنيين والعسكريين:

*عبد محمد حجي (12عاماً) ـ وليد حميد كزيبانة ـ أحمد حمه قافور ـ سعد ريزان سرزر ـ ماهر راكان دياب ـ محمد احمد المسلط ـ العسكري صلاح صباغ.

*العسكري عبد الله السيد ـ العسكري باسل عماد معلا ـ العسكري يوسف قاسم عيسى.

بعض أسماء الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين:

*مروى حمدو (40 عاماً) ـ خليل جهاد شيخو ـ علاء إيبو (19 عاماً) ـ تميم فيصل حمد (11 عاماً) ـ عبد خلف (40 عاماً).

*العسكري أحمد محمد سعيد (22عاماً) ـ العسكري معتصم باغاجاتي (32 عاماً) ـ العسكري غياث نجار المصري (27 عاماً).

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة أدناه، إذ نتقدم بأحر التعازي القلبية إلى ذوي الضحايا، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية التركية والمتواصلة والمرتكبة، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين، ونشير إلى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نورد منها: *القرار /2131/كانون الأول 1965، حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها)، وكذلك القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة، وكذلك القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والدعوة إلى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق، لتسوية أي نزاع، أو أي محاولة يكون من شأنها استمرار تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والقرار /3314/عام1974، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى، بما يعني أن كل استخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما، ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها، يعتبر عدواناً، والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 (إعلان تعميم وتدعيم الانفراج الدولي)، والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981. (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول).

وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالاً وتواصلاً لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الأراضي السورية، وثمنها الغالي جداً المدفوع من دماء وحياة وأمان السوريين. وإذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الإنسانية، ترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية والتي يجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمّل مسؤولياته التاريخية والقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الأراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الأراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على أراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهدداً بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه إلى الأمم المتحدة وإلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل:

1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من أجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.

2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معها، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معها، من أجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن، وعن المسؤولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من أجل إحالتهم إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.

6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الآن، من أجل بناء ملف قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء كانوا أتراكاً أو سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين إلى المحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية إلى تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقاً لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

* الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية) ـ مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا ـ اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ـ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ـ منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية–روانكة ـ المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

منظمة حقوق الإنسان في سورية–ماف ـ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح) ـ منظمة كسكائي للحماية البيئية ـ المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام ـ التجمّع الوطني لحقوق المرأة والطفل ـ التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية ـ سوريون من أجل الديمقراطية ـ رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون ـ مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان ـ الرابطة السورية للحرية والإنصاف ـ المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان ـ مركز إيبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية ـ المركز السوري لحقوق الإنسان ـ سوريون يداً بيد ـ جمعية الإعلاميات السوريات ـ مؤسسة زنوبيا للتنمية ـ مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية ـ شبكة أفاميا للعدالة ـ الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية ـ التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية ـ جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية ـ جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية ـ المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية ـ المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان ـ مركز عدل لحقوق الإنسان ـ المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية ـ جمعية إيبلا للإعلاميين السوريين الأحرار ـ مركز شهباء للإعلام الرقمي ـ مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني ـ اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية ـ رابطة الشام للصحفيين الأحرار ـ المعهد السوري للتنمية والديمقراطية ـ رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان ـ رابطة حرية المرأة في سورية ـ مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية ـ اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا ـ المؤسسة السورية لحماية حق الحياة ـ الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية ـ المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية ـ المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية ـ المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية ـ المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية ـ مؤسسة الشام لدعم قضايا الإعمار ـ المنظمة الشعبية لمساندة الإعمار في سورية ـ جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية ـ المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف ـ المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية ـ المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ـ مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان ـ المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية ـ المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية ـ المركز الكردي السوري للتوثيق ـ المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان ـ جمعية نارينا للطفولة والشباب ـ المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين وأسر الضحايا ـ المركز السوري لحقوق السكن ـ المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia) ـ منظمة صحفيون بلا صحف ـ اللجنة السورية للحقوق البيئية ـ المركز السوري لاستقلال القضاء ـ المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية ـ الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال ـ المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى) ـ المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان ـ اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ـ المركز السوري لمراقبة الانتخابات ـ منظمة تمكين المرأة في سورية ـ المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF) ـ الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية ـ المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان ـ المركز السوري للسلام وحقوق الإنسان ـ المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية ـ المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية ـ الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني ـ مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية ـ المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي ـ اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان ـ المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا ـ مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية ـ المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان ـ الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي ـ شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية) ـ التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP) ـ المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) ـ التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

(ل م)