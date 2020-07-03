​​​​​​​الحوثيين يعلنون استهداف مواقع سعودية والأخيرة تعلن التصدي

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع: "تمكن سلاح الجو بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات (قاصف2K) المسيرة مستهدفا غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى".

وأضاف: "أصابت الطائرات أهدافها بدقة عالية".

من جهته، أعلن التحالف العربي في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن قواته دمرت 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، منها 3 طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية".

وأكد المالكي، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

( ي ح )