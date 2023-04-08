​​​​​​​الحوثيون: توصلنا إلى تفاهم مع السعودية لوقف الحرب في اليمن

قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثي، محمد البخيتي: "نؤكد أنه قد تم التوصل إلى تفاهم بين صنعاء والرياض، ونحن حتى الآن ننتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم"، وذلك في حديث لقناة الميادين.

ورفض البخيتي الخوض في التفاصيل، لكنه أشار إلى أن: "التفاهم الذي تم بين الرياض وصنعاء، شمل كل الملفات سواء ملف الهدنة أو ملف تحقيق السلام الشامل والدائم"، مضيفاً أن هذا: "يصب في مصلحة الطرفين".

وأكد أن "أنصار الله" ستعزز أي توجُّه سعودي لتحقيق السلام مع اليمن أو أي طرف آخر في "محور المقاومة".

وذكر أن: "التفاهمات والحل الشامل سيكون على مرحلتين، أولهما قبل عيد الفطر، والمرحلة الأخرى في وقت لاحق".

وفي الشأن الحوار اليمني، اعتبر البخيتي أن: "الحل الداخلي متروك لكل المكونات السياسية اليمنية وبالذات الفاعلة الموجودة على الأرض والتي لديها إمدادات شعبية وجماهيرية".

وحذر القيادي في "أنصار الله"، من وجود: "ضغوط غربية، وعلى رأسها أميركا، على السعودية والإمارات للاستمرار في العدوان والحصار"، مؤكداً أن تحقيق السلام الشامل في اليمن سيقتضي في النهاية انسحاباً كاملاً لكل القوات الأجنبية من البلاد.

(د ع)