​​​​​​​الحوثيون يوافقون على الحوار مع الحكومة اليمنية.. بشرط

وأكد مسؤول في "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة أنصار الله "الحوثي" - أبرز سلطة سياسية لدى الجماعة - أنهم يرحبون بالحوار مع الحكومة اليمنية، قائلاً لوكالة فرانس برس: "سنرحّب بالدعوة للتحاور".

ولكن اشترط المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن يكون (الحوار) "في أرض غير أرض دول العدوان"، في إشارة إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة باليمن منذ عام 2015.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن دعماً للحكومة الشرعية التي تخوض نزاعاً على السلطة مع جماعة أنصار الله "الحوثي" منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

هذا ومن المفترض أن تبدأ المحادثات في 29 آذار/ مارس الحالي، بحسب مسؤول حكومي يمني.

ووفقاً لرويترز، قد تكون عُمان، حيث يوجد بعض المسؤولين الحوثيين، والكويت التي استضافت محادثات السلام السابقة عام 2015، أرضية أكثر حيادية لمثل هذه المشاورات.

وفي الأسبوع الماضي أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.

وفشلت في الماضي جولات محادثات سلام عدة بين طرفي النزاع.

(د ع)