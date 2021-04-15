​​​​​​​الحوثيون يستهدفون مناطق حساسة في السعودية

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الخميس، استهداف "أرامكو" ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من 10 صواريخ بالستية وطائرة مُسيّرة.

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، أنه تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مُسيّرة نوع صماد3 وقاصف 2k، مشيرًا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وهدد السعودية وتوعد بعمليات أوسع، قائلًا: "نعد النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره لبلدنا".

فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون تجاه مدينة (جازان) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة، مما نتج عنه نشوب حريقٍ محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين".

(د ع)