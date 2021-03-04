​​​​​​​الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية

وأطلق الحوثيون، اليوم الخميس، صاروخًا على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما أكده متحدث عسكري باسم الجماعة، وأوردته وكالة فرانس برس.

ولم يرد حتى الآن تعليق من الجانب السعودي حول الحادث. ويذكر أن الحوثيين صعّدوا هجماتهم في الفترة الأخيرة عبر الحدود على المدن السعودية.

من جهته، أفاد متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم، أن قوات الجماعة اليمنية أطلقت صاروخًا على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف يحيى سريع المتحدث العسكري في تغريدة على تويتر أن "الهجوم وقع فجرًا بصاروخ مجنح وأصاب هدفه"، من دون أن يتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

ومن جانب آخر، لم يصدر ردّ من شركة أرامكو حول الموضوع حتى الساعة، ويذكر أن معظم منشآت الشركة لإنتاج وتصدير النفط تقع في المنطقة الشرقية بالسعودية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله "الحوثي" المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفًا عسكريًّا تقوده السعودية منذ ست سنوات، قد صعّدت مؤخرًا من هجماتها عبر الحدود على المدن السعودية، والتي تستهدف في الغالب جنوب المملكة، ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصاب صاروخ حوثي مصنع توزيع منتجات بترولية في جدة في هجوم قالت أرامكو إنه أصاب صهريج تخزين، لكنه لم يؤثر على إمدادات الوقود المحلية.

وتدخّل التحالف في اليمن في آذار/ مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليًّا من العاصمة صنعاء.

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، وينفي جماعة أنصار الله الحوثي أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظامًا فاسدًا.

(م ش)