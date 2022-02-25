وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابع للحوثيين، العميد يحيى سريع، "إن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أميركية الصنع صباح اليوم الجمعة"، وفق ما نقلته شبكة المسيرة نت.

وأوضح سريع، في تغريدة على صفحته: "تم استهداف طائرة سكان إيغل بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب".

يذكر بأن هذه الطائرة هي الثانية التي يعلن الحوثيون عن إسقاطها، اليوم الجمعة، بعد إعلان اسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي من طراز MQ1.

(د ع)