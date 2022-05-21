​​​​​​​الحوثيون يعلنون إسقاط مُسيّرة سعودية تركية الصنع ولا تعليق من الأخيرة

وقال ناطق القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثي" العميد يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت: "تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كارايل تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا"، وفق ما نقلته شبكة المسيرة.

وأوضح أن "عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، مؤكداً أن قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان"، مشدداً على أن "مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال السلام في اليمن" على حد تعبيره.

فيما لم يصدر أي تعليق من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية حول إسقاط الطائرة المُسيّرة.

(د ع)