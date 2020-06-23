​​​​​​​الحوثيون يعلنون استهداف منشآت سعودية بينها وزارة الدفاع

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن "أن الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية مجنحة وطائرات مُسيّرة في الهجوم على السعودية".

وأوضح قائلاً: "عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة قدس وذوالفقار, وطائرات سلاح الجو المُسيّر".

وأكد استهداف وزارة الدفاع السعودية وقاعدة الملك سلمان الجوية والاستخبارات ومنشآت عسكرية أخرى في الرياض وجيزان ونجران.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف قد اعترضت ودمرت 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على المملكة.

(ش ع)