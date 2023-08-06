تقطع زهرة أحمد شهاب البالغة من العمر (77 عاماً)، من مدينة الحسكة، مسافة طويلة كل يوم للحصول على كمية من الماء تكفيها ليومٍ واحد.

زهرة أحمد شهاب التي تقطن في حي المشيرفة بمدينة الحسكة التي تعاني من نقص حاد في المياه؛ نتيجة قطع الدولة التركية لمياه محطة علوك المغذية الوحيدة للمدينة وأريافها، تتوجّه في كل صباح إلى الخزانات المركونة في حيها لجلب المياه لأسرتها.

حياةُ زهرة، تشبه حياة مليون ونصف المليون نسمة من أهالي مدينة الحسكة وريفها الذين يعانون من شح المياه. فأثناء التجوّل ضمن أحياء المدينة نرى العديد من هذه المشاهد، أطفال يحملون جالونات، وطوابير من النساء مجتمعات أمام الخزانات الكبيرة الموضوعة بالقرب من أحيائهم؛ من أجل الحصول على شربة ماء، وآخرون يجرون المياه عبر عربات الأطفال، وكراسي ذوي الهمم. بالإضافة إلى مشاهدة الآلاف من سكان المدينة وهم يلاحقون صهاريج المياه، آملين في الحصول على ما تحتاجه أسرهم من الماء.

الحصول على مياه الشرب أصبح في غاية الصعوبة

وتستيقظ زهرة في الصباح الباكر، وتحمل عدداً من الجالونات؛ تتجه نحو خزان الماء المركون في الحي، تقف في طابور مؤلف من عشرات النساء. وبنبرة تعلوها الحزن والغصة قالت: "أصبح الحصول على مياه الشرب أمر في غاية الصعوبة، هذه حالنا في مدينة الحسكة المنكوبة".

زهرة التي تعاني من عدّة أمراض نتيجة تقدمها في السن، تضطر لتنقل بين منزلها وخزان المياه عدّة مرات يومياً، حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها اليومية من المياه، وطالبت الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإنسانية بإيجاد حلول سريعة لأهالي المدينة.

وتسعى الإدارة الذاتية من خلال عدد من الحلول الإسعافية لتخفيف أزمة المياه عن كاهل أهالي المدينة، ومن بينها إرسال صهاريج من المدن الأخرى إلى مدينة الحسكة، ومؤخراً أعلنت هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة عن بدء مشروع استجرار المياه لمدينة الحسكة من ريف ناحية عامودا، ويبلغ تكلفته 18 مليون دولار أمريكي.

ويتم إنجاز المشروع على أربع مراحل وهي: المرحلة الأولى مشروع حفر 20 بئراً بعمق 500 م، وغزارة ضخ 150 م مكعب كحد أقصى، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء محطة ضخ تتضمن 6 مضخات أفقية بغزارة 750 م مكعب ورفع 80 متراً، وحوض تجميع بسعة 5000 م مكعب، أما المرحلة الثالثة فتتضمن تغذية المحطة بالطاقة الكهربائية من مدينة عاموداً من خلال شبكة متوسطة وباستطاعة 2 ميغا، وفي المرحلة الرابعة جر المياه عبر قساطل بطول 62 كم وقطر 800 مم.

(م ح)

ANHA