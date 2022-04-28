​​​​​​​الحسكة تستذكر 58 شهيداً

وجاء حديث قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة حسين سلمو، خلال كلمة، ألقاها في مراسم استذكار 58 من شهداء مدينة الحسكة، ممن استشهدوا في شهر نيسان بأعوام وأماكن متفرقة، والتي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في الحسكة.

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في مزار شهداء مدينة الحسكة "الشهيد دجوار" بقرية الداودية، العشرات من أهالي مدينة الحسكة، وذوي الشهداء، ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (QSD)، ووحدات حماية الشعبYPG) )، والمرأة (YPJ)، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في المدينة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، عبدي شيخو، قال فيها "نستذكر اليوم شهداءنا الذين ضحوا في سبيل تحرير أرضنا وحمايتها من رجس الإرهاب والاحتلال، فالشهداء هم القادة الحقيقيون والقناديل التي تضيء درب الأمم، والمنارة التي تهتدي به الشعوب".

وأكد شيخو على ضرورة تصعيد النضال ضد دولة الاحتلال التركي، وأعداء شعوب شمال شرق سوريا، حتى تحقيق الأهداف التي ضحى في سبيلها الشهداء، داعياً شعب شمال وشرق سوريا إلى السير على خطا الشهداء والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم.

من جانبه، أكد قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، حسين سلمو، على مواصلة قواتهم العسكرية الدفاع عن شمال وشرق سوريا، والعمل على تحرير المناطق المحتلة، وتطهير تلك المناطق من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقال: "تمر المنطقة بمرحلة حساسة، تتطلب من شعوب المنطقة تكثيف الجهود، على مختلف الصعد؛ لمجابهة ما تتعرض له الشعوب الكردستانية"، في إشارة إلى دولة الاحتلال التركي التي تشن هجمات إبادة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وهجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا.

وعاهد قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، حسين سلمو، بمواصلة مسيرة النضال والمقاومة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الآلاف من الشهداء، وشدد: "الطريق الذي سار عليه الشهداء سنكمله حتى الوصول إلى الأهداف التي ناضلوا من أجلها".

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون ضم صوراً لـ 58 مقاتلاً، استشهدوا في شهر نيسان، بأماكن وأعوام مختلفة.

(ه إ/أم)

ANHA