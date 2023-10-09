​​​​​​​الحسكة تنتفض ضد المؤامرة الدولية والهجمات التركية

تحت شعار "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية وسنحرر القائد آبو"، خرج أهالي ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة في مظاهرتين منفصلتين استنكاراً للمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان في مثل هذا اليوم 9 تشرين الأول عام 1998، وتنديداً بالهجوم الاحتلالي الذي شنه جيش الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي وأدى إلى احتلالهما.

في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، تجمّع المتظاهرون أمام جامع الحاج سلطان متجهين نحو شارع السوق المركزي وسط المدينة، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، ومرددين شعارات تحيي القائد عبد الله أوجلان، وتندد بالخيانة والاحتلال.

بعد وصولهم إلى هناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الادرية في مؤتمر ستار في الناحية، دانيال شيخي، كلمة نددت خلالها بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان وبالهجوم الاحتلالي التركي على سري كانية وكري سبي.

وأضافت: "احتلال سري كانيه وكري سبي وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف البنى التحتية اليوم هو استكمال للمؤامرة الدولية التي طالت القائد وتهدف لإبعاده عن الشعب، وإبادة هذا الشعب".

كما ألقى الإداري في قوات الحماية المجتمعية، عماد برو، كلمة تطرق فيها إلى دوافع المؤامرة الدولية، بقوله: "المؤامرة الدولية طالت القائد عبد الله أوجلان لأنه لم يقبل بالسلطة والعبودية، وحاولوا من خلال المؤامرة إنهاء حركة حرية كردستان وإبادة الشعب العاشق للحرية لكن مقاومة القائد اَبو أفشلت جميع المخططات".

وأكد: "مهما حيكت المخططات ضدنا سنبقى على عهدنا للقائد عبد الله أوجلان وللشهداء ولن نتخلى عن هذا النهج حتى الرمق الأخير".

الحسكة

أما في مدينة الحسكة، فانطلقت المظاهرة من دوار الصباغ في حي المشيرفة إلى دوار سينالكو في حي تل حجر، حمل خلالها المشاركون يافطات كتب عليها "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية وسنحرر القائد آبو"، و "إننا أصحاب الأرض، أردوغان محتل ويجب أن يحاكم".

كما رفعوا صور القائد عبد الله أوجلان، وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد.

وتحولت المظاهرة فور وصولها إلى دوار سينالكو إلى وقفة احتجاجية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استنكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، شيراز حمو، المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "ندين بأشد العبارات المؤامرة الدولية التي طالت قائد الإنسانية والشعوب بهدف كسر إرادتها وإفشال مشروعنا الديمقراطي، في سعي منها لطمس الهوية الكردية وتفكيك وحدة مكونات المنطقة".

وتابعت: "إن القوى الدولية على علم تام بأن الشعوب التي نظمت نفسها على فكر وفلسفة القائد الأممي، لن يستطيع أحد الوقوف في وجه عزيمتها ومقاومتها".

وأكدت أن "النسيج المتين لشعب شمال وشرق سوريا لن يتفكك بالهجمات الفاشية والمؤامرات، بل مقاومتنا تزداد عشرات الأضعاف ونزداد تمسكاً بالوحدة الوطنية في وجه الأعداء".

من جهته، بيّن الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو "علينا بذل الكثير من أجل ما منحنا إياه قائد الإنسانية الذي ضحى بنفسه لأجل حرية الشعوب".

وأضاف "على الرغم من جميع الصعوبات التي يواجهها القائد في سجن إمرالي، والعزلة المشددة المفروضة عليه وحرمانه من جميع حقوقه ومقومات الحياة فإن مقاومته لم تضعف من أجل تحرير الشعوب المضطهدة وجميع المكونات دون تفرقة".

وشدد "جميع المؤامرات والهجمات التي يشنها العدو علينا لن تضعف عزيمتنا في المقاومة ولن تخيفنا هجمات الأعداء وسنقاوم حتى دحر الاحتلال وتحرير قائدنا جسدياً".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب والقائد وتدين الهجمات "عاشت مقاومة القائد"، و "لا حياة بدون القائد"، و "لا للهجمات التركية على مناطقنا".

(م ح)

ANHA