​​​​​​​الحسكة.. تعقيم شوارع حي العمران وتوزيع مواد معقمة على أهله

بعد تأكيد وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، وهما زوج وزوجته يعيشان في حي العمران في مدينة الحسكة, فرضت قوى الأمن الداخلي ومديرية الصحة حظرا كاملا للتجوال على الحي إلى أن يتم تأكيد خلو الحي من إصابات أخرى.

والى أن يتم فك الحظر ستتكفل الإدارة الذاتية بتقديم كافة الخدمات إلى أهالي الحي، حيث وزع اليوم على الأهالي سلل تحوي مواد غذائية، ومن جانبه وزع الهلال الأحمر الكردي 500 سلة تحوي معقمات ومنظفات على منازل الحي.

وفي سياقٍ متصل عُقمت كافة شوارع الحي من قبل مديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع لجنة البلديات والبيئة وقسم الإطفائية في الحسكة.

هذا وأُغلقت كافة مداخل ومخارج مدينة الحسكة، إلا للحالات الإسعافية الحرجة، في خطوة للحدّ من انتشار الفيروس.

(ج إ/هـ ن)

ANHA