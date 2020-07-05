​​​​​​​الحسكة.. أمسيةٌ شعريّةٌ هادفة لدعم وحدة الصّفّ الكرديّ  

بعد نجاح المرحلة الأولى من توصّل كافّة الأحزاب الكردية إلى رؤية مشتركة، وبهدف دعم المراحل المقبلة من وحدة الصفّ الكرديّ نظّم اتحاد المثقّفين فرع الحسكة, أمسية شعريّة هادفة لدعم الوحدة.

ونُظّمت الأمسية التي شارك فيها العشرات من الشعراء والمثقّفين من مدينة قامشلو, ومدينة الحسكة, وسري كانيه/رأس العين، في مركز حركة المجتمع الديمقراطيّ بمدينة الحسكة.

وبدأت الأمسية بوقوف الحضور دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدّة قصائد وأشعار من قبل كل من الشعراء "لقمان عبد الرحمن, ستير عبدي ,حسن حمي , أنا داود, وعيسى خلو".

وتضمّنت الأشعار الدعوة لوحدة الصفّ الكرديّ والتغنّي بالبطولات والمكتسبات التي حقّقها نضال الشعب الكردي.

وانتهت الأمسية بالتصفيق وترديد الشّعارات التي تدعم وحدة الصّفّ الكرديّ.

(كروب/ل)

ANHA