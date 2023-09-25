​​​​​​​الحشد يطلق عملية أمنية على الحدود السورية العراقية لملاحقة داعش

أطلقت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم، عملية أمنية واسعة تستهدف مناطق الصحراء الغربية للمحافظة، والشريط الحدودي العراقي السوري، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات لمرتزقة داعش في المناطق غير المأهولة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان نقلته وكالة روج نيوز، إن "ألوية القاطع (13-17-18-19) والمديريات الساندة في القيادة، شرعت صباح هذا اليوم بعملية أمنية واسعة مستهدفةً وادي الكعرة والوليد والرطبة وعكاشات والمناطق حولها".

وأضاف أن "العمليات مستمرة لحين القضاء على الخلايا الإرهابية والداعمين لهم، وهناك مؤشرات لدينا أن الوضع الأمني في مناطق غرب الأنبار مستتبّ، بفضل التنسيق الأمني العالي بين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وتعاون المواطنين بنقل المعلومة".

(د ع)