​​​​​​​الحشد الشعبي: رغم القصف التركي العوائل الإيزيدية تستمر في العودة إلى قضاء شنكال

تحدث معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، شايع الداوودي، لوكالة روج نيوز، عن آخر التطورات التي تسير في سهل نينوى وقضاء شنكال من قصف تركي وعودة النازحين، وعمليات ملاحقة فلول مرتزقة داعش.

وقال الداوودي، إن "القصف التركي يحدث بين الحين والآخر في قضاء شنكال، وبشكل خاص في منطقة الجبل، وعلى الرغم من ذلك فإن العوائل الإيزيدية النازحة تستمر بالعودة إلى المنطقة، حيث بلغت نسبة عودة النازحين إلى القضاء 40%".

وأشار الداوودي إلى أن الهدف من ملاحقة مرتزقة داعش، هو "تأمين القاطع من كافة محاوره وعدم وجود أي خرق يذكر في المستقبل، بالإضافة إلى أن العمليات تستمر لبسط الأمن والأمان في المنطقة كما هو الحال الآن، ولم نرَ حتى الآن وجود أي خرق يذكر في مناطق قطاعات نينوى".

(م ش)