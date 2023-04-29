​​​​​​​الحصار الحكومي يغرق الشهباء في الظلام

لليوم الثاني على التوالي، يخيّم على مهجّري عفرين وأهالي الشهباء في المخيمات والبيوت شبه المدمرة ظلام دامس، مع توقف جميع مولدات الكهرباء التي كانت تغذي مقاطعة الشهباء بالتيار الكهربائي لسويعات.

فبفعل حصار حكومة دمشق المشدد على الشهباء، ومنع دخول المحروقات إليها، انخفضت في 8 نيسان/إبريل الجاري، عدد ساعات عمل المولدات التي تغذي المقاطعة بالكهرباء إلى ساعتين فقط، بعد أن كانت تغذيها 4 ساعات من أصل 24 ساعة في اليوم.

لكن في 27 نيسان/إبريل الجاري، انقطعت الكهرباء بشكل كلّي عن الشهباء، بسبب نفاد مادة المازوت.

مع الانقطاع الكلي للكهرباء انتقل الأهالي والمهجّرون إلى استخدام قناديل الكاز والشموع لإمضاء الليالي الطويلة والمظلمة.

وشددت حكومة دمشق حصارها الخانق على الشهباء في النصف الأول من شهر نيسان الجاري، مع منع دخول المحروقات والأدوية والمواد بشكلٍ تام.

(س ر)

ANHA